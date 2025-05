Estate | tornano i parcheggi a pagamento anche a Vasto Marina

Da Vasto Marina tornano i parcheggi a pagamento con le strisce blu dal 15 giugno al 15 settembre. Attivi tutti i giorni dalle 8 alle 22, i parcheggi sul lungomare Duca degli Abruzzi, Cordella e piazza De Sica richiedono una tariffa di 50 centesimi per la prima ora. Un servizio utile per gestire al meglio il traffico durante l'estate.

A Vasto Marina dal 15 giugno tornano le strisce blu. Per tutta l'estate, fino al 15 settembre,  saranno nuovamente attivi i parcheggi a pagamento sul lungomare Duca degli Abruzzi, Cordella e piazza De Sica tutti i giorni dalle ore 8 alle 22. Il costo per la prima ora di sosta è di 50 centesimi.

Francavilla, tornano i parcheggi a pagamento: tutte le tariffe e come fare l’abbonamento

Da lunedì 26 maggio a Francavilla tornano i parcheggi a pagamento nelle aree centrali fino al 14 settembre, dalle 8 alle 20.

A dispetto della loro allure bon ton, gli abiti in pizzo Sangallo tornano più irriverenti che mai tra le tendenze della Primavera-Estate

Gli abiti in pizzo Sangallo, simbolo di eleganza bon ton, si reinventano quest'estate con un tocco irriverente.

Le borse dell’estate 2025 viaggiano nel tempo e tornano nei Settanta

Le borse dell'estate 2025 riportano in auge l'essenza degli anni Settanta, un periodo di audace espressione stilistica e influenze culturali che continua a ispirare le fashioniste.

Tornano i parcheggi a pagamento sulla riviera di pescara con due nuove aree per l’estate 2025

Lo riporta gaeta.it: L’estate 2025 si prepara a vedere un ritorno dei parcheggi a pagamento lungo la riviera di Pescara ... nuove aree del lungomare Matteotti e del parcheggio del museo del Mare, tornano le zone già ...

Parcheggi a pagamento a Pescara per l’estate 2025: i prezzi

Da abruzzonews.eu: Prezzi parcheggi a pagamento estate 2025 La delibera di giunta prevede anche le tariffe che saranno applicate da Pescara Multiservice (sono tutte dettagliate, in base agli orari, nello schema allegato ...

Pescara, tornano i parcheggi estivi a pagamento sulle riviere

Secondo giornaledimontesilvano.com: saranno attivi i parcheggi estivi a pagamento sulle riviere di Pescara. L'istituzione dei parcheggi estivi è prevista da una delibera di giunta e nei prossimi giorni è attesa l’ordinanza degli uffici.