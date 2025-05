Estate ecco le spiagge a misura di bambino

Con l’arrivo dell’estate, scopri le spiagge a misura di bambino: dopo le bandiere blu arrivano quelle verdi, simbolo di sicurezza e accoglienza per i più piccoli. In Italia sono 150 le spiagge certificate, oltre a 8 all’estero. Un elenco che guida le famiglie verso mete sicure e adatte ai bambini, per un’estate all’insegna del relax e del divertimento.

Dopo le bandiere azzurre arrivano quelle verdi, che ci certificano quali sono le spiagge a misura di bambino. In Italia ne sventolano 150, e 8 sono all’estero. Servizio di Antonella Mazza Teruel. Estate, ecco le spiagge a misura di bambino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Estate, ecco le spiagge a misura di bambino

