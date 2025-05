Estate anticipata in Iraq picco di caldo al Sud

Un’inaspettata estate anticipata colpisce l’Iraq meridionale, dove le temperature sfiorano i 46°C. Il caldo estremo ha portato unaheatwave precoce, spingendo gli abitanti a cercare di rinfrescarsi in ogni modo possibile. Questa ondata di calore solleva preoccupazioni e richiama l’attenzione sui cambiamenti climatici e le loro conseguenze nella regione.

Le temperature hanno toccato anche i 46 gradi nelle province meridionali dell'Iraq, dove si sta assistentendo a un'estate anticipata. Gli abitanti cercano di rinfrescarsi come riescono.

