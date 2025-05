Empoli-Hellas Verona | le probabili formazioni

Domenica 25 maggio si sfidano Empoli e Hellas Verona nella trentottesima giornata di Serie A 2024/2025. Gli scaligeri, con un pareggio, conquistano la salvezza, mentre i toscani devono vincere e sperare in altri risultati. Le probabili formazioni promettono una sfida decisiva e combattuta in vista di un finale di campionato ricco di aspettative.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. Agli scaligeri basta un pari per ottenere la salvezza, mentre i padroni di casa sono obbligati a vincere e poi sperare in un passo falso delle altre concorrenti. Empoli-Hellas Verona si giocherà domenica 25 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Castellani. EMPOLI-HELLAS VERONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno bisogno di una vittoria per evitare la retrocessione e sperare nella salvezza. Attualmente la squadra di D'Aversa è terz'ultima, ma è reduce da due fondamentali vittoria contro Parma e Monza.

