Emergenza scuole a Napoli | 80 collaboratori scolastici assenti chiusi sette istituti in un giorno

Il 22 maggio 2025, Napoli ha affrontato un’inedita emergenza scolastica: 80 collaboratori assenti hanno causato la chiusura immediata di sette istituti, tra asili e scuole dell’infanzia. Le famiglie, sconcertate, chiedono chiarimenti, mentre le autorità sospettano un piano di protesta coordinata. Una situazione che mette in evidenza le criticità del sistema educativo cittadino e la necessità di interventi urgenti.

Il 22 maggio 2025, le scuole Napoli hanno vissuto un'improvvisa emergenza educativa: l'assenza contemporanea di 80 collaboratori scolastici ha costretto il Comune a chiudere sette istituti tra asili nido e scuole dell'infanzia. Le famiglie colpite chiedono risposte mentre le autorità sospettano un possibile sciopero bianco.

Campi Flegrei, la scossa più forte di 4.4 e lo sciame sismico. Governo verso lo «stato d’emergenza». Dopo la paura a Napoli, cosa succede per scuole e trasporti

I Campi Flegrei tornano a far paura dopo una scossa di magnitudo 4.4, che ha innescato un intenso sciame sismico.

Campi Flegrei, la scossa più forte di 4.4 e lo sciame sismico. Il governo dichiara lo «stato d’emergenza». Dopo la paura a Napoli, cosa succede per scuole e trasporti

Un forte terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, innescando un intenso sciame sismico che ha allarmato la popolazione di Napoli.

A Napoli scuole chiuse in anticipo per la sfida Scudetto e Università in Dad, ma si gioca la sera. Il caso degli 80 bidelli in malattia in un solo giorno

Venerdì 23 maggio Napoli si prepara alla storica sfida contro Cagliari, potenzialmente decisiva per il quarto scudetto.

