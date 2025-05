Elly Schlein a Ravenna | Votiamo per il futuro dei giovani e contro la precarietà

Elly Schlein a Ravenna: un appello a votare per il futuro dei giovani e contro la precarietà. In risposta alle parole di Salvini, che ha deciso di non votare per stare con i figli, noi affermiamo che il voto è il modo per costruire un domani migliore, offrendo stabilità e opportunità ai giovani, spesso costretti da contratti precari e incertezze sul futuro.

"Salvini ha detto che non andrà a votare e starà con i suoi figli, noi gli diciamo che andiamo a votare anche per un futuro migliore per i suoi figli. È così che si fa. Troppi giovani si vedono offrire solo contratti precari, che durano un mese e non sanno se l'avranno domani". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Ravenna per la conclusione della campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco dem Alessandro Barattoni. "Dobbiamo contrastare la precarietà, per questo dobbiamo migliorare la sicurezza sul lavoro perché non si può continuare a morire di lavoro o di stage in questo Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elly Schlein a Ravenna: "Votiamo per il futuro dei giovani e contro la precarietà"

