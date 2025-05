Elicottero forestali avvista deposito illecito di rifiuti | sequestro e sanzione

Un elicottero forestale ha individuato un vasto deposito illecito di rifiuti in contrada Chiobbica, nell'agro di Cisternino. Sul terreno sono stati rinvenuti legno, plastiche, ceramiche, elettrodomestici, mezzi agricoli e altri materiali abbandonati. È stato immediatamente disposto il sequestro dell’area e sanzioni per i responsabili, contrastando così l'abbandono illegale di rifiuti.

CISTERNINO - Una distesa di rifiuti abbandonati avvistati su un terreno agricolo in contrada "Chiobbica" nell'agro di Cisternino. Legno, plastiche e ceramiche da demolizioni edili, elettrodomestici fuori uso, trattori e altri mezzi agricoli abbandonati, ma anche lastre di marmo e pneumatici. . 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Elicottero forestali avvista deposito illecito di rifiuti: sequestro e sanzione

