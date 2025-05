Elias Rodriguez attivista pro Gaza accusato di duplice omicidio al Jewish Museum

Elias Rodriguez, 31 anni, attivista pro Gaza e laureato, è al centro di un’indagine per il duplice omicidio avvenuto davanti al Jewish Museum di Washington. Sospettato di aver sparato da solo, la sua figura ha suscitato attenzione per il suo attivismo e l’assenza di precedenti penali. L’indagine sta cercando di chiarire i motivi e le circostanze di un gesto che ha scosso la comunità.

Un uomo di 31 anni, laureato e attivo nel movimento pro Pal, è ora al centro di un'indagine per il duplice omicidio avvenuto davanti al Capital Jewish Museum di Washington. Il sospetto, Elias Rodriguez, del quale non si conoscevano precedenti penali, è accusato di essere stato l'unico a sparare, come attestano le testimonianze raccolte dagli .

