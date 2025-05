Elezioni regionali nuovo sondaggio | con il campo largo Giani avanti oltre 20 punti

Un nuovo sondaggio sulle elezioni regionali in Toscana attribuisce a Eugenio Giani un vantaggio di oltre 20 punti percentuali su Alessandro Tomasi. Secondo il rilevamento commissionato da Toscana Tv e diffuso ieri sera su Telegram, Giani sarebbe al 58%, contro il 37% del suo avversario. Se l’attuale presidente fosse sostenuto, il quadro elettorale si configura come favorevole alla riconferma.

Ben 21 punti percentuali. È il vantaggio di Eugenio Giani su Alessandro Tomasi secondo l'ultimo sondaggio commissionato da Toscana Tv e diffuso ieri sera nella trasmissione Telegram: 58 per cento per il primo, 37 per il secondo. Tutto ciò, se l'attuale presidente della Toscana fosse sostenuto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Elezioni regionali, nuovo sondaggio: con il campo largo Giani avanti oltre 20 punti

Contenuti che potrebbero interessarti

Nuovo sondaggio regionali Toscana: Giani bis 58%, Tomasi 37%

Un nuovo sondaggio regionale in Toscana mostra Eugenio Giani in forte vantaggio con il 58% dei consensi, rispetto al 37% di Alessandro Tomasi.

Elezioni comunali, i candidati di Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi

Alle prossime elezioni comunali, il centrodestra si presenta con una solida lista di quaranta candidati del Nuovo Psi - Dc a sostegno di Pietro Piciocchi.

Elezioni per il nuovo Rettore ad Unisa: si voterà in presenza

Le prossime elezioni per il Rettore dell'Università di Salerno si svolgeranno in presenza, garantendo la trasparenza del processo elettorale.

Se ne parla anche su altri siti

Sondaggio elettorale: tre candidati per la presidenza della Toscana. I risultati e le risposte degli aretini; Sondaggio sulle Regionali. Giani vola oltre il 50%. Siamo la terra del civismo; Elezioni regionali in Toscana, il sondaggio: Giani più forte, sorpresa Del Ghingaro; Elezioni comunali 2025, cosa dicono gli ultimi sondaggi: chi vince nelle città al voto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elezioni regionali, nuovo sondaggio: con il campo largo Giani avanti oltre 20 punti

Segnala firenzetoday.it: Primo incontro informale tra i due sfidanti, ma i veti incrociati degli alleati impediscono il lancio ufficiale delle candidature ...

Nuovo sondaggio regionali Toscana: Giani bis 58%, Tomasi 37%

Riporta msn.com: Eugenio Giani in vantaggio di 21 punti su Alessandro Tomasi in vista delle elezioni regionali in Toscana in un nuovo sondaggio realizzato da Emg Different per Toscana Tv. Giani, presidente della Regio ...

Regionali Toscana, Petrucci: "Grande entusiasmo per Tomasi miglior risposta ai sondaggi"

Segnala msn.com: Elezioni regionali in Toscana, dopo il nuovo sondaggio Emg Different per Toscana Tv che fotografa Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana, al 58% per un Giani bis davanti ad Alessandro Tomasi, F ...