Elezioni Ravenna in Comune chiude la campagna dove è iniziata | in piscina In bocca al lupo a tutti i candidati

La campagna elettorale di Ravenna in Comune si conclude dove tutto è iniziato: alla piscina comunale "Gambi". Giovedì pomeriggio, la lista civica “Ravenna al Centro” ha riunito i propri sostenitori per l’ultimo incontro prima del silenzio elettorale, invitando tutti a un futuro di impegno e speranza. In bocca al lupo a tutti i candidati per questa sfida.

Ultimo appuntamento prima del silenzio elettorale nel luogo dove tutto è iniziato. La lista civica “Ravenna al Centro”, nel pomeriggio di giovedì, si è riunita per un meeting di fine campagna elettorale alla piscina comunale "Gambi" di Ravenna. Proprio da una critica alla gestione della struttura. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Elezioni, Ravenna in Comune chiude la campagna dove è iniziata: in piscina. "In bocca al lupo a tutti i candidati"

Contenuti che potrebbero interessarti

Elezioni amministrative, Ravenna in Comune: "La coerenza di 10 anni dalla stessa parte"

Tra due settimane, Ravenna vivrà un momento cruciale con l'esito delle elezioni amministrative. La nostra campagna elettorale è in pieno svolgimento, dedicata a condividere le idee fondamentali che plasmeranno il futuro della città.

Elezioni, Ravenna in Comune attacca l'Amministrazione uscente: "Opere incompiute, annunci a vuoto e devastazione del verde"

Ravenna in Comune alza i toni alle porte delle elezioni, puntando il dito contro l’amministrazione uscente.

Elezioni, Ravenna al Centro sulla piscina 'Gambi': "Il nuovo gestore ha più potere del Comune"

A pochi giorni dalle elezioni a Ravenna, la lista Ravenna al Centro analizza la controversa gestione della piscina comunale Gambi, ora sotto il controllo del nuovo gestore riconosciuto come più potente del Comune.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni amministrative Emilia-Romagna 2025, si vota a Ravenna e in 4 comuni: la guida; Speciale elezioni a Ravenna: tutte le istruzioni per votare alle amministrative; Elezioni a Ravenna 2025: date e orari, candidati, liste e ultimi sondaggi; La vice di Salvini chiude la campagna elettorale della Lega a Ravenna. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Elezioni a Ravenna 2025: date e orari, candidati, liste e ultimi sondaggi

Secondo fanpage.it: Domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025 si vota per le elezioni comunali a Ravenna: seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 ...

Ravenna vota il 25 e 26 maggio: sfida a 7 per guidare la città, 514 in lizza per 33 posti, tutte le cose da sapere sul voto

Come scrive ravennanotizie.it: Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per eleggere il sindaco o la sindaca di Ravenna e per rinnovare il Consiglio comunale a Palazzo Merlato. Il corpo ...

Silvia Sardone chiude la campagna elettorale della Lega per Ancisi a Ravenna. Tappa del ministro Valditara a Ravenna

Lo riporta ravennanotizie.it: “È un onore accogliere a Ravenna l’eurodeputata Silvia Sardone, neonominata vicesegretario della Lega. Una professionista, una donna in politica capace, ...