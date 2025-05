Elezioni Ancisi sul tema autismo | C' è bisogno di percorsi che seguano persone e familiari a tutte le età

In vista delle elezioni, il candidato sindaco Alvaro Ancisi dà attenzione centrale al tema dell'autismo. Sottolinea l'importanza di percorsi di supporto continui per persone e famiglie di tutte le età, dall'educazione all'inserimento lavorativo e all'abitare. Un impegno che mira a garantire inclusione, assistenza e supporto costante per una società più equa e solidale.

Il candidato sindaco Alvaro Ancisi mette al centro degli ultimi giorni della campagna elettorale il tema delle persone affette da autismo e dei loro familiari. "Tutti avrebbero bisogno di essere accompagnati per tutta la vita, dai percorsi educativi all’inserimento lavorativo, all’abitare. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Elezioni, Ancisi sul tema autismo: "C'è bisogno di percorsi che seguano persone e familiari a tutte le età"

