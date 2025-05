Elezioni amministrative a Castione | Tagliaferri o La Rosa per la rinascita

Sabato 25 e domenica 26 maggio, i cittadini di Castione della Presolana sono chiamati alle urne per le elezioni amministrative. In corsa Tagliaferri e La Rosa, due candidati con visioni diverse per il futuro del paese. Un momento decisivo per la rinascita di Castione, tra speranze e proposte di sviluppo, che coinvolge l’intera comunità della Val Seriana.

Castione della Presolana. Domenica 25 (dalle 7 alle 23) e lunedì 26 maggio (dalle 7 alle 15), gli abitanti di Castione della Presolana sono chiamati al voto in occasione delle elezioni amministrative. Il paese della Val Seriana, insieme a Canonica d’Adda e a Calcinate, è uno dei tre comuni bergamaschi impegnati nell’elezione di un nuovo sindaco. Castione è alla ricerca di ritrovare l’ordine e la concretezza di un tempo, anche a livello amministrativo: lo scorso luglio, il sindaco Angelo Migliorati (in carica dal 2021) ha rassegnato le proprie dimissioni insieme alla Giunta e ai consiglieri di maggioranza di “ Impegno democratico ”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Elezioni amministrative a Castione: Tagliaferri o La Rosa per la rinascita

