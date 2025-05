Elezioni a Orta l' invito dell' ex sindaca a non andare a votare

A pochi giorni dalle elezioni comunali di Orta San Giulio, unica in provincia di Novara a causa del commissariamento, l'ex sindaca Elisabetta Tromellini invita i cittadini a non votare. Tromellini e il suo movimento "Insieme per Orta" hanno diffuso un appello che ha scatenato dibattiti e polemiche sulla partecipazione democratica nel paese.

A pochi giorni dal voto per le elezioni comunali di Orta San Giulio, unico comune al voto in provincia di Novara a causa del commissariamento avvenuto a fine 2024, l'ex sindaca Elisabetta Tromellini invita i cittadini a non andare a votare. Tromellini e Insieme per Orta hanno infatti diffuso.

