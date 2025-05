Elenchi aggiuntivi GPS 2025 26 | chiarimenti su tempistiche e requisiti per lo scioglimento della riserva

Dal 16 giugno al 3 luglio 2025, il Ministero dell’Istruzione aprirà un modulo online per permettere agli aspiranti inseriti con riserva nelle GPS aggiuntive 2025/26 di dichiarare l’avvenuto conseguimento del titolo. Questa procedura chiarisce tempistiche e requisiti per lo scioglimento della riserva, facilitando l’aggiornamento delle graduatorie e l’assegnazione delle supplenze.

Dal 16 giugno al 3 luglio 2025, il Ministero dell’Istruzione attiverà il modulo online per permettere agli aspiranti inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) di dichiarare l’avvenuto conseguimento del titolo. La possibilità è riservata a chi, al 19 aprile 2025, risultava ancora privo del titolo . Elenchi aggiuntivi GPS 202526: chiarimenti su tempistiche e requisiti per lo scioglimento della riserva Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

