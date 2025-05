Elden Ring | Il gioco al cinema con Alex Garland

Elden Ring, il celebre franchise videoludico, prende vita sul grande schermo sotto la regia di Alex Garland. L’atteso adattamento rappresenta un nuovo capitolo nell’esplorazione delle trasposizioni cinematografiche di videogiochi. Con Garland al timone, il film promette di unire avventura e narrazione coinvolgente, consolidando Elden Ring come una delle produzioni più anticipate nel panorama cinematografico ispirato ai videogiochi.

Il leggendario franchise videoludico Elden Ring avrà il suo adattamento al cinema con l’osannato regista Alex Garland. In un periodo storico florido per le produzioni hollywoodiane basate sul mondo dei videogames, Elden Ring si erge come una delle produzioni sicuramente più attese, non fosse alto per il nome del regista scelto da A24, quell’ Alex Garland protagonista di pellicole osannate dalla critica quali Ex Machina, Annihilation, Civil War ed il recente Warfare. Deadline, che per primo ha annunciato la notizia, ha aggiunto che Peter Rice sarà il produttore insieme ad Andrew Macdonald e Allon Reich della DNA, oltre a George R. 🔗Leggi su Universalmovies.it