Elden Ring al cinema ufficiale | Alex Garland dirigerà l' adattamento live-action del videogame

Elden Ring approda al cinema: dopo settimane di rumors, è arrivata l’ufficialità. Il celebre videogioco sarà trasposto in un adattamento live-action diretto da Alex Garland. La notizia entusiasma fan e critica, confermando il successo del fenomeno videoludico del decennio. Un progetto atteso con trepidazione, che promette di portare l’universo di Elden Ring sul grande schermo.

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma ora è arrivata l'ufficialità che mancava. Quello che è uno dei fenomeni videoludici del decennio sbarcherà al cinema Ve l'avevamo anticipato già qualche giorno fa in anteprima, ma adesso è ufficiale: Alex Garland dirigerà l'adattamento cinematografico in live action del videogioco di successo Elden Ring, prodotto da A24 e Bandai Namco. Garland, che ha recentemente scritto e diretto Warfare per A24, come in precedenza anche Civil War, si occuperà anche della sceneggiatura del film, basato sulla storia mitologica di George R. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Elden Ring al cinema, ufficiale: Alex Garland dirigerà l'adattamento live-action del videogame

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Elden Ring al Cinema: Alex Garland Dirige il Film A24 del Videogioco FromSoftware?

Una notizia esplosiva per appassionati di cinema e videogiochi: "Elden Ring", il celebre titolo di FromSoftware, diventa un film diretto da Alex Garland e prodotto da A24.

Elden Ring Diventa Film: A24 Affida L’Adattamento Epico Ad Alex Garland

Elden Ring diventa un film: A24 affida a Alex Garland la regia e sceneggiatura di questa epica trasposizione.

Un film di Elden Ring si farà: Alex Garland e A24 per un adattamento epico!

Finalmente un film di Elden Ring è in arrivo! Dopo settimane di rumors, Bandai Namco ha confermato la collaborazione tra A24 e il regista Alex Garland, famoso per "Ex Machina" e "Annihilation".

Ne parlano su altre fonti

Il film di Elden Ring è ufficiale: annunciato il regista; Elden Ring: il film è sempre più vicino; Elden Ring: film live action annunciato. Sarà scritto e diretto da Alex Garland; Elden Ring diventerà (pare) un film, e c'è anche il regista. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Elden Ring: annunciato ufficialmente il film

Secondo player.it: Ebbene sì: Elden Ring arriverà anche sul grande schermo e l’annuncio è arrivato proprio nelle ultime ore con un comunicato ufficiale redatto da Bandai e da A24, casa di produzione cinematografica che ...

Elden Ring al cinema, ufficiale: Alex Garland dirigerà l'adattamento live-action del videogame

Si legge su msn.com: La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma ora è arrivata l'ufficialità che mancava. Quello che è uno dei fenomeni videoludici del decennio sbarcherà al cinema ...

Elden Ring arriva al cinema: Alex Garland dirige il film che tutti aspettavano!

cinema.everyeye.it scrive: Bandai Namco e A24 confermano di essere al lavoro sul film in live action di Elden Ring, diretto e scritto da Alex Garland.