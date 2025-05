Editoria Cairo | Da 20 anni in trasformazione importante saper correre velocemente

Da oltre vent’anni, l’editoria italiana affronta profonde trasformazioni, passando da un modello analogico a uno digitale e integrando le innovazioni dell’intelligenza artificiale. Urbano Cairo, presidente di Rcs, sottolinea l’importanza di saper correre velocemente in questo contesto in continua evoluzione, evidenziando la sfida e le opportunità di un settore in forte mutamento.

Editoria, il presidente di Rcs Urbano Cairo ne parla a margine di un evento: “L’editoria italiana è in una fase di grandissima trasformazione da vent’anni a questa parte. Bisogna passare da una fase analogica a una fase digitale, ma anche molto influenzata dall’intelligenza artificiale. E’ un mondo in grandissima trasformazione, è molto importante saper correre molto velocemente. Con la carta stampata da quando sono arrivato abbiamo mantenuto un discreto livello, pur avendo avuto un’erosione delle copie vendute, però abbiamo aumentato molto la componente digitale: quando arrivai il numero di abbonati digitali era di 60. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Editoria, Cairo: “Da 20 anni in trasformazione, importante saper correre velocemente”

Leggi anche questi approfondimenti

“Un progetto folle e meraviglioso”, il Carapace di Arnaldo Pomodoro festeggia 20 anni

Il Carapace di Arnaldo Pomodoro, un progetto audace e affascinante, celebra vent'anni di storia tra le colline di Montefalco, in Umbria.

Dopo più di 20 anni Tom Cruise rompe il silenzio sull'ex moglie Nicole Kidman con un complimento inatteso. E per questo, speciale

Dopo oltre vent'anni di silenzio, Tom Cruise ha stupito tutti con un dolce complimento rivolto alla sua ex moglie Nicole Kidman.

Truffa del falso carabiniere, arrestato ragazzo di 20 anni: l’anziana vittima gli aveva consegnato denaro e gioielli

Brescia, 13 maggio 2025 – Un giovane di 20 anni, A.P., è stato arrestato per truffa aggravata dopo aver ingannato un'anziana, convincendola a consegnargli denaro e gioielli con la scusa di essere un carabiniere.

Approfondimenti da altre fonti

Cairo più che granata è (in) rosso: la sua holding perde 2,1 milioni; AGCOM * OSSERVATORIO SU COMUNICAZIONI 1/2025: «EDITORIA: «NEL 2024 VENDUTI 572 MILIONI DI COPIE, -5,5% IN UN ANNO (-20,2% DAL 2020). 🔗Cosa riportano altre fonti

Editoria, Cairo: "Da 20 anni in trasformazione, importante saper correre velocemente"

Segnala stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) "L'editoria italiana è in una fase di grandissima trasformazione da vent'anni a questa parte. Bisogna passare da una fase analogica ...

Cairo: “Tredici anni in A, il Fila, il Robaldo: più di così che posso fare?”

msn.com scrive: Al Festival di Dogliani, il presidente Cairo sul palco con Calabresi ha anche risposto a chi dal pubblico lo invitava a vendere il Torino ...

EDITORIA, QUINTUPLICATI IN 20 ANNI I LIBRI ITALIANI TRADOTTI ALL’ESTERO

Riporta 9colonne.it: Nel 2022 il MAECI, attraverso la neo-istituita Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, e il Centro per il libro danno nuovo slancio alle proprie attività a sostegno dell’editoria ...