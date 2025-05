Eddington, il film di Ari Aster presentato a Cannes 78 con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, si propone come un intenso ritorno a un anno cruciale del passato, offrendo una rilettura più profonda e personale di quegli eventi. Attraverso una narrazione avvolgente, il film esplora temi di memoria, trauma e identità, lasciando il pubblico con spunti di riflessione ancora più forti.

Eddington: recensione del film con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal – Cannes 78 Col senno di poi, è il 2020. La tagline di Eddington basterebbe da sola a chiarire l’intento del film di Ari Aster presentato in concorso a Cannes 78: non solo un ritorno a un anno cruciale, ma un tentativo di rileggerlo alla luce del presente, con il peso di ciò che è rimasto, di ciò che è cambiato e di ciò che, troppo spesso, non abbiamo voluto vedere. Dopo l’esperimento divisivo di Beau ha paura, il regista di Hereditary e Midsommar approda per la prima volta in concorso a Cannes con un film che abbandona le derive oniriche per affrontare di petto la realtà, anche se – come vedremo – lo fa con più ambizione che lucidità. 🔗 Leggi su Cinefilos.it