Ecco tutta la verità sullo scontro tra il Colle e la Lega per il Ponte

Ecco tutta la verità sullo scontro tra il Colle e la Lega riguardo al ponte. Il Quirinale si oppone ai controlli anti mafia in deroga alle leggi, mentre la Lega teme ritardi nei lavori. Piantedosi cerca di mediare tra le parti, cercando di trovare un punto di equilibrio. Scopri i retroscena di questa tenzone politica.

Il Quirinale non vuole controlli anti mafia in deroga alle leggi. Il Carroccio però teme ritardi. Piantedosi prova a mediare.

Sinner, si scopre tutta la verità: cos’era quel “codice” scritto sulla telecamera. Ne hanno parlato tutti

Jannik Sinner continua a far parlare di sé, non solo per la sua straordinaria performance agli Internazionali d'Italia 2025.

Terzo mandato, il governo impugna la legge trentina per bloccare Fugatti (e poi Fedriga): scontro con la Lega

Il governo italiano si prepara a impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge trentina che consente il terzo mandato al presidente della provincia, generando tensioni con la Lega.

Dimmi La Verità | Giovanna Miele (Lega): «Buoni pasto per personale scuole. Perché non vengono erogati»

Il 14 maggio 2025, a "Dimmi la Verità", ospiteremo la deputata Giovanna Miele della Lega. Al centro della discussione i buoni pasto per il personale scolastico: scopriremo le proposte presentate e le ragioni per cui questi benefici non vengono erogati.

