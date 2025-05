Ecco quali smartphone e tablet Samsung riceveranno la One UI 7 nel mese di giugno

Samsung ha annunciato quali smartphone e tablet riceveranno l'aggiornamento alla One UI 7 nel mese di giugno 2025. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale per informare gli utenti sui dispositivi che beneficeranno delle novità del nuovo aggiornamento, assicurando miglioramenti e funzionalità avanzate. Ecco tutti i dettagli sulle novità in arrivo.

Samsung ha recentemente diffuso un post per informare su quali smartphone e tablet riceveranno la One UI 7 nel mese di giugno 2025.

