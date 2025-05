EA Sports oggi down e problemi in Italia | cosa succede

Oggi, 23 maggio 2025, i server di EA Sports sono andati in tilt, causando difficoltà ai giocatori italiani. Secondo Downdetector, molti utenti segnalano problemi di connessione e interruzioni dei servizi. Un guasto che rischia di compromettere le operazioni di appassionati e gamers in tutto il paese, suscitando attenzione e preoccupazione nel mondo del gaming.

(Adnkronos) – Problemi per i server EA con un down che oggi 23 maggio 2025 rischia di complicare le operazioni di giocatori e appassionati di videogame. Secondo il sito Downdetector, che monitora le anomalie della rete a livello internazionale, dall'Italia arrivano messaggi per indicare problemi con i server di Electronic Arts. La curva delle segnalazioni . L'articolo EA Sports, oggi down e problemi in Italia: cosa succede proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - EA Sports, oggi down e problemi in Italia: cosa succede

