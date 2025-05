EA Sports oggi down e problemi in Italia | cosa succede

Oggi, 23 maggio 2025, i server di EA Sports stanno affrontando un grave down in Italia, causando disservizi ai giocatori e appassionati di videogame. Secondo Downdetector, molte segnalazioni indicano problemi di connessione, rischiando di interrompere le partite online e le attività legate ai giochi EA. Una giornata difficile per gli appassionati di gaming nel paese.

(Adnkronos) – Problemi per i server EA con un down che oggi 23 maggio 2025 rischia di complicare le operazioni di giocatori e appassionati di videogame. Secondo il sito Downdetector, che monitora le anomalie della rete a livello internazionale, dall'Italia arrivano messaggi per indicare problemi con i server di Electronic Arts.

