EA FC 25 TOTS LaLiga Lista Carte Team Of The Season Del Campionato Spagnolo

Scopri le carte speciali del Team of the Season (TOTS) di LaLiga per EA FC 25! A partire dalle 19:00 di venerdì 23 maggio, queste esclusive carte saranno disponibili nei pacchetti per un tempo limitato. Preparati a potenziare la tua squadra in Football Ultimate Team e non perdere l'occasione di ampliare la tua collezione con i migliori giocatori del campionato spagnolo!

Il TOTS de LaLiga di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato svelato. Le carte speciali della squadra saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 23 maggio. Football Ultimate Team è il posto ideale per prepararsi al Team of the Season! Torna l’amata SBC Accesso Giornaliero, insieme a SBC Giocatore e Upgrade, oltre a Evoluzioni, Obiettivi e molto altro durante tutta la settimana! Celebra i migliori giocatori di questa stagione, con importanti aggiornamenti alle valutazioni delle stelle che si sono guadagnate un posto nell’undici ideale del proprio campionato... 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 TOTS LaLiga Lista Carte Team Of The Season Del Campionato Spagnolo

