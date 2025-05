è stato spaventoso hailey bieber racconta l emorragia post parto

Hailey Bieber, per la prima volta, rivela le difficoltà affrontate dopo il parto di suo figlio Jack Blues, nato lo scorso novembre. In un'intervista a Vogue, la modella e influencer ha condiviso le complicazioni estreme, tra cui un'emorragia post parto spaventosa, offrendo uno sguardo umano e intenso sulla sua esperienza di maternità.

Per la prima volta da quando è diventata mamma di Jack Blues Bieber, nato lo scorso novembre, la modella e influencer Hailey Bieber ha raccontato in un’intervista per Vogue Magazine del parto, e delle complicazioni terribili che ne sono derivate. “Partorire è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto – ha detto, evidenziando come durante la gravidanza abbia eseguito, come consigliato dal suo medico, esercizi di respirazione, agopuntura, yoga, terapia del pavimento pelvico, allenamenti, camminate, sollevamento pesi – Ero sul pezzo! Mi sentivo fisicamente più forte che mai”. 🔗Leggi su Gravidanzaonline.it