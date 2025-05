È stato spaventoso Hailey Bieber racconta l’emorragia post parto

Hailey Bieber si apre per la prima volta sull'inaspettata esperienza del parto e le sue conseguenze nel viaggio di maternità. In un’intervista a Vogue Magazine, la modella e influencer condivide il racconto angosciante dell'emorragia post parto dopo la nascita di Jack Blues Bieber, nato lo scorso novembre. Le sue parole offrono uno sguardo profondo e personale su una delle sfide più difficili della sua vita.

Per la prima volta da quando è diventata mamma di Jack Blues Bieber, nato lo scorso novembre, la modella e influencer Hailey Bieber ha raccontato in un’intervista per Vogue Magazine del parto, e delle complicazioni terribili che ne sono derivate. “Partorire è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto – ha detto, evidenziando come durante la gravidanza abbia eseguito, come consigliato dal suo medico, esercizi di respirazione, agopuntura, yoga, terapia del pavimento pelvico, allenamenti, camminate, sollevamento pesi – Ero sul pezzo! Mi sentivo fisicamente più forte che mai”. Ma al momento del parto il travaglio spontaneo non è arrivato; Bieber ha iniziato a perdere liquido amniotico a 39 settimane, costringendo così i medici a indurre il parto... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “È stato spaventoso” Hailey Bieber racconta l’emorragia post parto

