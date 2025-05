E' morta nella notte la ragazza di 22 anni investita a Inverigo

È morta nella notte la giovane di 22 anni investita giovedì pomeriggio a Inverigo, in via Ronchetto. La ragazza, trasferita in condizioni critiche all’ospedale Circolo di Varese con l’aereoambulanza, non è riuscita a superare le ferite riportate nell’incidente. Un tragico evento che ha sconvolto la comunità locale.

Non ce l’ha fatta la giovane di 22 anni investita nel tardo pomeriggio di giovedì 22 maggio a Inverigo, in via Ronchetto, traversa della SP41 Vallassina. La ragazza è morta nella notte all’ospedale Circolo di Varese, dove era stata trasferita in condizioni critiche a bordo dell’elisoccorso. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - E' morta nella notte la ragazza di 22 anni investita a Inverigo

Altri articoli sullo stesso argomento

Daniela Coman trovata morta nel Reggiano, fermato nella notte il compagno

Un tragico episodio di violenza ha scosso il reggiano: Daniela Coman, 47enne romena, è stata trovata morta nell'abitazione del compagno a Prato di Correggio.

Aggredisce medici e infermieri al Pronto soccorso di Monza: arrestata una ragazza di 22 anni

Una ragazza di 22 anni è stata arrestata dalla polizia di Monza e Brianza dopo aver aggredito medici e infermieri al pronto soccorso del San Gerardo.

«Sono sempre stata l'amante, ora lui sta da due anni con una ragazza da cui aspetta un bambino. Mi ha fatto credere che l'avrebbe lasciata perché non voleva la gravidanza, ma è tutto felice con lei e la notte scrive a me». Risponde Elena Di Cioccio

In questa settimana di "Segreti", affrontiamo il tema dei triangoli tossici. Una lettrice si trova intrappolata nei messaggi notturni di un amante che, nonostante una gravidanza imminente con un'altra donna, le fa sperare in un futuro insieme.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Donna morta a Napoli, altra in fin di vita poco lontano: ipotesi tentato omicidio-suicidio; Napoli, una donna trovata morta e una in fin di vita. Ipotesi omicidio-suicido per una relazione sentimentale finita; Incidente nella notte: muore ragazza di 22 anni; Dramma nel salernitano, donna trovata morta nella vasca da bagno: si indaga. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ragazza di 22 anni muore investita da un'auto a Genova

Secondo msn.com: Una ragazza di 22 anni, originaria di Reggio Emilia, è morta la notte scorsa dopo essere stata investita da una macchina in via Buozzi, nel quartiere Dinegro a Genova, mentre attraversava la strada. ( ...

Sara Marzolino: la ragazza di 22 anni travolta e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada

Lo riporta today.it: L'impatto è stato violentissimo, il corpo è stato sbalzato per diversi metri fino a sbattere contro un semaforo. Era la portavoce dei "Fridays for future" di Greta Thunberg ...

Sara Marzolino, 22 anni, morta travolta da un'automobile a Genova: «Attivista sui temi ambientali e sociali, Reggio Emilia perde una luce preziosa»

Da corrieredibologna.corriere.it: Stava attraversando la strada con un'amica (rimasta ferita in modo lieve). La ragazza, militante antifascista e molto attiva nel sociale, faceva parte del gruppo Lab AQ16. Il cordoglio di Europa Verde ...