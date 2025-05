È morta Daniela Strazzullo ferita dalla ex Ilaria Capezzuto che si è poi suicidata

Tragedia a lieto fine tragico: Daniela Strazzullo è deceduta dopo essere stata gravemente ferita dalla sua ex, Ilaria Capezzuto, che si è poi suicidata. Un episodio drammatico che lascia sgomento e richiede riflessione sulle questioni di violenza e salute mentale.

A Napoli, un grave episodio di tentato omicidio e suicidio ha sconvolto la città. Daniela Strazzullo è attualmente in gravissime condizioni in auto, mentre Ilaria Capezzuto è morta in strada.

Una notte di sangue tra Volla e Napoli, segnate dal tragico rinvenimento di due donne ferite da arma da fuoco.

Una drammatica notte tra Volla e Napoli: Ilaria Capezzuto, 34 anni, è morta colpita alla testa da un colpo di pistola, mentre Daniela Strazzullo, 31 anni, è stata trovata gravemente ferita in auto.

