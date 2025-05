E' il weekend della Spartan Race al Parco Levante e in spiaggia tutte le modifiche alla viabilità

Sabato 24 e domenica 25 maggio, Cesenatico ospita la Spartan Race al Parco di Levante e sulla spiaggia, trasformando la città in un palcoscenico sportivo internazionale. Durante l’evento, saranno introdotte modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza e il buon svolgimento della competizione. Un’occasione imperdibile per vivere un weekend all’insegna di sport, adrenalina e avventura.

Sabato 24 maggio e domenica 25 maggio a Cesenatico arriva la Spartan Race, un altro grande evento sportivo internazionale che renderà ancora una volta Cesenatico una città dall’anima sportiva. La manifestazione si svolgerà al Parco di Levante e sulla spiaggia di Cesenatico, dove verranno. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - E' il weekend della Spartan Race al Parco Levante e in spiaggia, tutte le modifiche alla viabilità

Scopri altri approfondimenti

Weekend della prevenzione al Parco Commerciale Le Fornaci (24 e 25 maggio): guest star il team di HEIMI

Il Weekend della Prevenzione al Parco Commerciale Le Fornaci, il 24 e 25 maggio, offre consulenze gratuite, check-up e ospiti speciali, tra cui il team di Heimi.

Parco zoo Falconara: un intenso weekend tra scienza, fumetti e natura

Dal 23 al 25 maggio, il Parco Zoo Falconara si anima con un intenso weekend tra scienza, fumetti e natura.

Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio

Scopri cosa fare a Frosinone e provincia il weekend del 17 e 18 maggio! Un fine settimana ricco di eventi per tutti, dalle famiglie ai bambini.

Se ne parla anche su altri siti

La Spartan Race sbarca a Cesenatico con i pontini Marziali e Sacchetto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spartan Race a Cesenatico: come cambia la viabilità sabato 24 e domenica 25 maggio

Si legge su corriereromagna.it: Sabato 24 maggio e domenica 25 maggio a Cesenatico arriva la Spartan Race. La manifestazione si svolgerà al Parco di Levante e sulla spiaggia di ...

Spartan Race a Cesenatico. Le modifiche al traffico

livingcesenatico.it scrive: Sabato 24 maggio e domenica 25 maggio a Cesenatico arriva la Spartan Race, un altro grande evento sportivo internazionale ...

Tutto pronto per la Spartan Race

Da livingcesenatico.it: Tutto pronto per la Spartan Race. La manifestazione si svolgerà sabato 24 e domenica 25 maggio al parco di Levante e sulla spiaggia di Cesenatico, dove verranno preparati e allestiti i percorsi delle ...