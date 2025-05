E finalmente all' ultima serata del concorso è arrivato a Cannes anche Josh O' Connor per sostenere The Mastermind Ripagando i fan che lo avevano aspettato - invano - per l' altro suo film in gara The History of Music

All’ultima serata di Cannes 2025, Josh O’Connor arriva per sostenere "The Mastermind", premiando così i fan in attesa di "The History of Music". Con due film in gara, il talento britannico entra nell’élite del festival, ricordando il mito di Isabelle Huppert, rafforzando il suo status tra i grandi del cinema internazionale.

C on Cannes 2025 Josh O’ Connor entra a far parte dell’aristocrazia. Niente a che vedere con i Windsor, però: il Carlo di The Crown, con due film in concorso, si iscrive all’esclusivissimo club di Isabelle Huppert (nel 1980 ha partecipato al Festival con tre pellicole in gara, The Heiresses, Loulou e Every Man for Himself ) e Léa Seydoux (qui nel 2021 con France, The Story of My Wife e The French Dispatch ). In The History of Sound di Oliver Hermanus è uno studente del conservatorio innamorato del “cantante” Paul Mescal, in The Mastermind di Kelly Reichardt è un falegname disoccupato che pensa di risolvere i suoi problemi con il furto di quattro tele al museo della sua cittadina in Massachusetts. 🔗 Leggi su Iodonna.it