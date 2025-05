Due persone ci hanno spiato e seguito fuori dal Vaticano pochi giorni prima che sparisse | le rivelazioni degli amici di Emanuela Orlandi

Pochi giorni prima della scomparsa di Emanuela Orlandi, due persone la seguirono e la spiaron, sollevando sospetti sulla sua scomparsa. Questa ipotesi, già nota, è stata ribadita ieri durante l'audizione di Angelo Rotatori e Tommaso Bisignani alla commissione parlamentare. Un dettaglio che riaccende i dubbi e le preoccupazioni sulla verità dietro il caso di Emanuela.

Emanuela Orlandi fu pedinata da due uomini pochi giorni prima del sequestro: questa ipotesi giĂ conosciuta sembra ormai una certezza riemersa ieri, quando la commissione parlamentare d’inchiesta ha ascoltato due amici della cittadina vaticana, Angelo Rotatori e Tommaso Bisignani. Il pedinamento prima del sequestro Rotatori era con Emanuela nella comitiva dell’Azione Cattolica della parrocchia di Sant’Anna frequentato anche dalla 15enne scomparsa il 22 giugno 1983. E al 16 giugno risale quell’inquietante episodio raccontato giĂ all’epoca dei fatti agli inquirenti e riportato anche stavolta. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Due persone ci hanno spiato e seguito fuori dal Vaticano pochi giorni prima che sparisse”: le rivelazioni degli amici di Emanuela Orlandi

