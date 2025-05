Dossier 137 | recensione del film di Dominik Moll – Cannes 78

Dominik Moll torna a Cannes con "Dossier 137", un film che esplora le sfumature oscure della giustizia. Dopo il successo de "La notte del 12", il regista francese affronta ancora una volta temi complessi, lasciando emergere le zone grigie tra verità e ambiguità. Una pellicola intensa, presentata in concorso, che conferma la sua capacità di indagare la psicologia umana con rigore e profondità.

Dossier 137: recensione del film di Dominik Moll – Cannes 78 Dominik Moll torna a indagare le zone grigie della giustizia con Dossier 137, presentato in concorso a Cannes 78. Dopo La notte del 12, premiato e acclamato per il suo rigore narrativo, il regista francese si misura con un tema altrettanto scottante: le violenze della polizia e il lavoro degli ispettori dell’IGPN, l’organismo di controllo interno delle forze dell’ordine. Un’indagine complessa, spesso scomoda, che porta la protagonista Stéphanie — interpretata da Léa Drucker — a interrogare i propri colleghi più che dei veri e propri criminali, in un clima di ostilità, reticenza e continua messa in discussione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

