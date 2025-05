Dossier 137 di Dominik Moll, presentato a Cannes 78, esplora le ambigue sfumature della giustizia, riproponendo il talento narrativo del regista francese. Dopo il successo di La notte del 12, Moll torna a scavare nelle zone oscure della verità, offrendo uno sguardo intenso e riflessivo sulle ambiguità morali e giudiziarie che caratterizzano il suo cinema.

Dossier 137: recensione del film di Dominik Moll – Cannes 78 Dominik Moll torna a indagare le zone grigie della giustizia con Dossier 137, presentato in concorso a Cannes 78. Dopo La notte del 12, premiato e acclamato per il suo rigore narrativo, il regista francese si misura con un tema altrettanto scottante: le violenze della polizia e il lavoro degli ispettori dell'IGPN, l'organismo di controllo interno delle forze dell'ordine. Un'indagine complessa, spesso scomoda, che porta la protagonista Stéphanie — interpretata da Léa Drucker — a interrogare i propri colleghi più che dei veri e propri criminali, in un clima di ostilità, reticenza e continua messa in discussione.