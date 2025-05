Donna trovata morta a Fisciano nella sua vasca da bagno ipotesi suicidio | vicino al corpo c' era un coltello

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua vasca da bagno a Fisciano, nel Salernitano. Accanto al corpo erano presenti un coltello e segnali di possibile gesto autoinflitto. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le circostanze di questa tragica scena, ipotizzando un possibile suicidio.

Una donna di 50 anni è stata trovata morta in casa nel Salernitano, nella vasca da bagno: forse un suicidio, in corso le indagini

Fisciano, donna trovata morta nella vasca da bagno: accanto a lei un coltello

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Soccorso di Fisciano, accanto a un coltello nella vasca da bagno.

