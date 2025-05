Donna investita a Montevecchia | soccorsa d' urgenza

Una donna di 49 anni è stata investita questa mattina a Montevecchia, lungo via degli Artigiani, intorno alle ore 9. L’incidente, ancora in fase di accertamento, ha richiesto l’intervento urgente dei soccorsi. Si tratta di un altro incidente lungo le strade lecchesi, che desta preoccupazione e pone l’attenzione sulla sicurezza stradale nella zona.

