Domenica seggi aperti in 117 Comuni Genova sceglie il successore di Bucci

Domenica aperti i seggi in 117 comuni, con Genova che sceglie il nuovo sindaco tra Piciocchi e Silvia Salis. Oltre alla Lanterna, si vota anche a Matera, Ravenna e Taranto, con possibile ballottaggio l’8 e 9 giugno. Gli elettori potranno recarsi alle urne anche lunedì fino alle 15. Segui gli aggiornamenti su questa importante consultazione amministrativa.

Sotto la Lanterna sfida a due tra l’ex vicesindaco Piciocchi e Silvia Salis. Al voto anche Matera, Ravenna e Taranto. Gli elettori potranno recarsi alle urne pure lunedì fino alle 15. Ballottaggi previsti l’8 e il 9 giugno. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Domenica seggi aperti in 117 Comuni. Genova sceglie il successore di Bucci

