Domenica di eventi in centro parcheggio di valle Faul off-limits e divieti in diverse strade

Domenica a Viterbo sarà animata da vari eventi, tra La città a colori a Valle Faul e la processione della Madonna Liberatrice. Per garantire lo svolgimento delle manifestazioni, saranno adottati provvedimenti temporanei su sosta e traffico, con il divieto di parcheggio e l'istituzione di zone off-limits in alcune strade del centro. Un giorno ricco di appuntamenti e colori per tutta la città.

Domenica di eventi in centro a Viterbo, tra La città a colori a valle Faul e la processione della Madonna Liberatrice da piazza del Comune alla chiesa della Trinità. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni vengono adottati alcuni provvedimenti alla sosta e al traffico veicolare.

