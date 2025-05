Djokovic ha un raptus improvviso poi capisce di aver sbagliato | “Chiedo scusa al pubblico”

Durante un match all’ATP 250 di Ginevra, Djokovic ha avuto un breve ma intenso raptus di ira, che lo ha portato a scagliare la racchetta a terra. Nonostante l’impulsività, il campione serbo ha rapidamente riconosciuto il suo errore, scusandosi pubblicamente con il pubblico. Ecco come il suo automaticamente dominante si trasforma in dimostrazione di correttezza e autocontrollo.

Il campione serbo preda di uno scatto d'ira nella partita vinta contro Arnaldi all'Atp 250 di Ginevra. Perde il servizio e spacca la racchetta, scagliandola con violenza per terra. Gli spettatori fischiano, lui reagisce con classe. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Djokovic ha un raptus improvviso poi capisce di aver sbagliato: “Chiedo scusa al pubblico”

