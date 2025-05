Disney+ diventa la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa

Disney diventa la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire ogni partita in diretta su Disney+. Con un accordo di cinque anni, questa partnership garantisce una copertura esclusiva e senza costi aggiuntivi, portando l'emozione del calcio femminile a un pubblico più ampio e consolidando Disney come protagonista nel mondo dello sport femminile.

A partire dalla prossima stagione, Disney+ sarà la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa, dando agli spettatori la possibilità di guardare ogni partita in diretta senza costi aggiuntivi. L’annuncio arriva dopo la firma di un accordo di cinque anni con cui The Walt Disney Company ha ottenuto i diritti di trasmissione in diretta della competizione dal 202526 a. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Disney+ diventa la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Everton, Goodison Park diventa la casa anche della squadra femminile: la prima squadra femminile a dividere l’impianto con quella maschile

L'Everton segna una svolta storica nel calcio femminile: a partire dalla stagione 2025/26, Goodison Park diventerà la casa permanente della squadra femminile, che così condividerà l'impianto con la squadra maschile.

SportBusiness: a Disney+ e EBU i diritti della UEFA Women’s Champions League in Europa

Disney+ e EBU hanno acquisito i diritti della UEFA Women's Champions League in Europa, garantendo la trasmissione in streaming e in chiaro fino al 2030.

Casa di comunità, il sogno diventa realtà. Via libera ai lavori da 2 milioni | FOTO

Nasce la Casa di Comunità a San Tammaro: è ufficiale l’inizio dei lavori da 2 milioni di euro nell’area di via Cimarosa.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Disney+ diventa la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa

Lo riporta digital-news.it: A partire dalla prossima stagione,Disney+ sarà la casa della UEFA Women’s Champ... Clicca per leggere l'articolo e restare aggiornato sulle ultime tendenze!