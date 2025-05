Discarica abusiva perquisizioni e sequestri a Pistoia

Un blitz delle forze dell'ordine a Pistoia ha portato a perquisizioni e sequestri presso il campo nomadi di via Ciliegiole, al fine di contrastare lo smaltimento abusivo dei rifiuti. Oggi, oltre 40 operatori hanno operato per contrastare questa diffusa problematica ambientale, sequestrando materiali e disponendo interventi per garantire maggiore sicurezza e tutela del territorio.

PISTOIA – Blitz al campo nomadi di Pistoia contro lo smaltimento abusivo dei rifiuti. Oggi (23 maggio) dalle prime ore del mattino, a Pistoia, in via Ciliegiole, al campo nomadi ex campo volo, oltre 40 operatori di polizia giudiziaria tra militari dell’ arma dei carabinieri appartenenti al gruppo per la tutela dell’ambiente e della sicurezza energetica di Roma e al locale comando provinciale, supportati da due unitĂ cinofile provenienti dal nucleo di Firenze e da un elicottero dell’arma proveniente dal nucleo di Pisa, congiuntamente ad oltre 10 unitĂ del comando della polizia municipale del Comune di Pistoia, hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione e sequestro emesso nei confronti di 5 persone indagate, ritenute responsabili a vario titolo dei reati di “attivitĂ organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva”. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

