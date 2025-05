DIRETTA Scudetto Serie A Como-Inter 0-0 e Napoli-Cagliari 0-0 | si parte | LIVE

Siamo arrivati alla conclusione della Serie A 2024/2025: questa sera si deciderà il vincitore dello scudetto, con Cagliari e Napoli protagonisti negli ultimi anticipi. La corsa al titolo si svela negli ultimi istanti, tra speranze e tensione, mentre i giochi si chiudono. Segui con noi live questa emozionante finale di campionato!

Siamo arrivati al traguardo finale della stagione 20242025 della Serie A per quanto riguarda la corsa Scudetto: stasera si deciderà tutto Ci siamo, l'attesa è finita e l'ansia sale per questi primi due anticipi della trentottesima, e ultima, giornata del massimo campionato italiano che decreterà la vincitrice dello Scudetto. Conte e Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.it In rigoroso ordine alfabetico, ecco Como-Inter. I nerazzurri dell'allenatore Simone Inzaghi non sono padroni del proprio destino, visto il punto di svantaggio in classifica, devono conquistare la vittoria e sperare in un passo falso del Napoli.

