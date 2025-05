Dipendenti statali stipendi più alti da giugno 2025 | ecco per chi e di quanto

Da giugno 2025, i dipendenti pubblici riceveranno stipendi più alti grazie al taglio del cuneo fiscale, con aumenti fino a 500 euro. La misura, confermata da NoiPA, rappresenta un'importante novità per la Pubblica Amministrazione, portando miglioramenti concreti nelle buste paga dei lavoratori statali.

Giugno porta una buona notizia per molti lavoratori della Pubblica Amministrazione: in arrivo buste paga più ricche, con aumenti che possono arrivare fino a 500 euro. A generare questi incrementi è il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Manovra, come confermato da NoiPA, il portale per la gestione degli stipendi pubblici. Sul cedolino di giugno, i dipendenti statali troveranno sia lo sgravio fiscale mensile (circa 82 euro), sia gli arretrati da gennaio a maggio, che si aggirano attorno ai 400 euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dipendenti statali, stipendi più alti da giugno 2025: ecco per chi e di quanto

Leggi anche questi approfondimenti

Statali, aumenti fino a 480 euro: più premi nei ministeri, come cambiano gli stipendi. Le simulazioni

Da anni, la Pubblica Amministrazione centrale presenta un paradosso: nonostante stipendi tabellari uniformi tra i ministeri e le Agenzie fiscali a parità di qualifica, ora si annunciano aumenti fino a 480 euro e premi.

Rinnovo CCNL 2022/24, Anief chiede più equità: ‘Adeguare gli stipendi e introdurre i buoni pasto al personale’

Il sindacato Anief, in vista del tavolo di confronto con l'Aran del 28 maggio, sottolinea l'importanza di equità nel rinnovo del CCNL 2022/24.

Aumento in arrivo per i dipendenti pubblici da giugno 2025: più soldi in busta paga

A partire da giugno 2025, i dipendenti pubblici beneficeranno di un sostanziale aumento in busta paga, frutto del taglio del cuneo fiscale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dipendenti pubblici, stipendi più alti da giugno e bonus fino a 1.000 euro: ecco a chi spetta e fasce in base al reddito; Dipendenti pubblici, da giugno stipendi più alti: ecco perché e a quanto ammonteranno; Stipendi, nel cedolino di giugno arretrati e importi derivanti dal taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025, coinvolti i lavoratori con redditi fino a 40mila euro. Anief: era ora, decisivo il nostro intervento; Stipendi più alti per i dipendenti pubblici da giugno 2025: arriva il bonus fino a 1.000 euro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media