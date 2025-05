Difesa bianconera | Juventus verso l’Europa

Al 22 maggio 2025, la Juventus di Igor Tudor si distingue per una difesa impeccabile, che rappresenta il cuore della sua corsa in Champions League. L’Allianz Stadium è un vero e proprio muro bianconero, con tifosi entusiasti che sostengono una squadra compatta e determinata. La solidità difensiva, insieme all'attacco di Vlahovic, rende la Juve una contender credibile verso l’obiettivo europeo.

Dusan Vlahovic guida l'attacco, ma è la retroguardia a dare sicurezza.

Juventus in emergenza verso il match che vale la stagione: senza Kalulu e altri sei, Tudor deve reinventare la difesa

La Juventus si presenta in piena emergenza al match cruciale di domenica sera contro l'Udinese, mancando Kalulu e altri sei giocatori.

"Andremo verso il 5% per la difesa". Tajani apre una nuova fase sulle spese militari

Il ministro degli Esteri Tajani annuncia un cambio di rotta nelle spese militari, confermando l'obiettivo del 2% del Pil.

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello!

Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

