Die My Love | recensione del film con Jennifer Lawrence – Cannes 78

“Die, My Love” con Jennifer Lawrence, presentato a Cannes 78, è un intenso film di Lynne Ramsay. Attraverso la voce di Lawrence, il film esplora temi di follia e dipendenza, offrendo un ritratto sconvolgente e profondo. Questa recensione analizza l’interpretazione della star e la maestria narrativa che rendono l’opera un punto di riferimento nel panorama cinematografico contemporaneo.

Die, My Love: recensione del film con Jennifer Lawrence – Cannes 78 « Sono proprio qui davanti, non riesci solo a vedermi ». Con questa frase, pronunciata quasi sottovoce, Jennifer Lawrence dà voce al nucleo pulsante di Die, My Love, film di Lynne Ramsay in concorso a Cannes 78 e tratto dal romanzo Matate, amor di Ariana Harwicz. È il grido invisibile di una donna che prova disperatamente a resistere, a non svanire nel silenzio, nella solitudine e nelle aspettative soffocanti che la circondano. È lì, davanti agli occhi di tutti, eppure nessuno riesce davvero a vederla. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

