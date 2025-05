Diddy Jamie Foxx | Ha provato a uccidermi? No ma ai party ci andavo Ho avuto un ictus Kid Cudi | Sean Combs è un supercriminale

Il processo contro Sean "Diddy" Combs, iniziato il 23 maggio 2025, ha catturato l'attenzione con rivelazioni sorprendenti. Tra accuse di tentativi di omicidio, partecipazioni a party rischiosi e collegamenti a figure come Jamie Foxx, Kid Cudi e Sean Combs stesso, la vicenda si sta rivelando complicata e allarmante. L'audizione, ora in pausa, mantiene il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.

Il processo contro il produttore Sean "Diddy" Combs, venerdì 23 maggio 2025, è in pausa. Dopo dieci giorni di rivelazioni scioccanti? come quella dell'ex. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Diddy, Jamie Foxx: «Ha provato a uccidermi? No, ma ai party ci andavo. Ho avuto un ictus». Kid Cudi: «Sean Combs è un supercriminale»

