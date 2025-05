Devota a Trump Prodi senza freni contro Meloni | ecco cosa ha detto da Formigli

Durante una recente intervista a Formigli, l'ex presidente del Consiglio Prodi si è scagliato contro Meloni, criticando la sua politica estera. Ha sottolineato come l'Italia si sia mostrata timida di fronte alla crisi di Gaza, evidenziando una forte devozione a Trump e un contrasto netto con le posizioni del governo attuale.

L'ex presidente del Consiglio critica l'operato di Meloni in politica estera: "Italia timida davanti alla strage di Gaza, siamo devoti a Trump" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Devota a Trump". Prodi senza freni contro Meloni: ecco cosa ha detto da Formigli

