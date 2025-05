Derby di playoff parla il general manager Pasquali | Rimini parte da favorita Ma Forlì sta crescendo

Il derby di playoff tra Pallacanestro Forlì 2.015 e Rinascita Rimini si avvicina, con il GM Pasquali che parla di una Rimini favorita ma in crescita. L’attesa è alle stelle: le prime due sfide si giocheranno al Pala Flaminio, e in caso di necessità, si passerà a Gara 3 al Palafiera. Un confronto che promette grande spettacolo e spettacolare suspense.

Cresce l'attesa per il derby di playoff che vedrà la Pallacanestro Forlì 2.015 impegnata contro la Rinascita Rimini. Le prime due sfide si disputeranno al Pala Flaminio, domenica alle 18 e martedì alle 20,30. Gara 3 invece si giocherà venerdì 30 maggio alle 20 al Palafiera. L’eventuale Gara 4 è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Derby di playoff, parla il general manager Pasquali: "Rimini parte da favorita. Ma Forlì sta crescendo"

Cosa riportano altre fonti

Ristopro Fabriano: stagione 2024/25 tra maratone e sogni playoff sfumati. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Basket playoff, è già febbre da derby: Rimini-Forlì preparano gara1. Al Flaminio è "caccia" al biglietto

Secondo riminitoday.it: Rivierabanca Rimini e Unieuro Forlì pronte ad aprire la serie playoff che vale un posto in finale. Si giocherà in un Flaminio stracolmo: in un giorno e mezzo venduti 2500 biglietti ...

Derby dí playoff contro Rimini, definite le date: tutte le informazioni su come acquistare i biglietti

Da today.it: Da giovedì è aperta la prevendita per Gara 3, in programma venerdì 30 maggio alle ore 20.30 all’Unieuro Arena. La vendita sarà riservata ai solo abbonati che, fino a lunedì 26 maggio avranno diritto d ...

Playoff, trent'anni dopo torna il derby di Romagna tra Forlì e Rimini: scatta la caccia al biglietto per Gara 3

Come scrive forlitoday.it: La vendita sarà aperta a tutti, abbonati e non abbonati. Fino a lunedì 26 maggio gli abbonati avranno diritto di prelazione sul proprio posto ...