Dentisti senza laurea ed iscrizione all' albo | Finanza sequestra due studi abusivi

Due studi odontoiatrici abusivi gestiti da falsi dentisti sono stati sequestrati dai finanzieri di Mondragone a Castel Volturno e Bagnoli. Le indagini, condotte sotto la direzione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno portato alla scoperta di strutture irregolari prive di laurea e iscrizione all’albo professionale, evidenziando il loro operato illecito nel settore odontoiatrico.

Due studi odontoiatrici, gestiti da falsi dentisti, sono stati dequestrati dai finanzieri della compagnia di Mondragone a Castel Volturno e Bagnoli. Le complesse attività di indagine svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone, sotto l'egida della Procura di Santa Maria Capua.

