Dentisti abusivi senza laurea a Castel Volturno e Bagnoli | scatta il sequestro

Due studi odontoiatrici gestiti da falsi dentisti senza laurea sono stati sequestrati a Castel Volturno e Bagnoli, grazie alle indagini della Guardia di Finanza di Mondragone. Operazioni che smascherano l'attività abusiva di professionisti senza qualifiche, mettendo in sicurezza la salute pubblica e tutelando i cittadini da pratiche irregolari.

Due studi odontoiatrici, gestiti da falsi dentisti, sono stati sequestrati dai finanzieri della compagnia di Mondragone a Castel Volturno e Bagnoli. Le indagini della Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone, sotto l'egida della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno permesso

