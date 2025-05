Delitto di Garlasco quali ambienti frequentava Sempio a casa Poggi?

Nelle indagini sul delitto di Garlasco, si sono analizzati gli ambienti frequentati da Andrea Sempio presso la villetta di Marco Poggi, dove i due giovani trascorrevano tempo giocando alla PlayStation e al computer, al piano terra e al primo piano. La recente scoperta di un’impronta ha riacceso i sospetti, aprendo nuovi scenari sul luogo del delitto e sui potenziali movimenti dei protagonisti.

Quali ambienti ha frequentato Andrea Sempio nella villetta di Garlasco quando andava a trovare l'amico Marco Poggi? Entrambi nelle indagini dopo il delitto raccontarono che giocavano alla play station e con il computer. Ovvero piano terra e primo piano. Dopo la recente scoperta di un'impronta, per gli inquirenti attribuibile a Sempio, sulla parete delle scale dove fu ritrovato il corpo di Chiara, lo stesso Sempio ha integrato la sua versione: "A volte scendevo anche in cantina". Ci andava, con Marco, per prendere i giochi di società . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, quali ambienti frequentava Sempio a casa Poggi?

Altre letture consigliate

Delitto Garlasco, legale Sempio su impronta: “Frequentava quasi ogni angolo di casa Poggi”

Nel caso Garlasco, Andrea Sempio emerge come figura centrale nelle nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi.

Delitto Garlasco, difesa Sempio: “Impronta? Frequentava casa Poggi, anche le scale”

È un nuovo sviluppo nell'indagine sulla morte di Chiara Poggi: un'impronta appartenente a Sempio, unico indagato nelle recenti indagini, è stata trovata nella sua casa.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto

All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Delitto Garlasco, procura Pavia: impronta Sempio “corrisponde per 15 punti di contatto”; Garlasco, martedì Sempio dai pm per essere interrogato. Si cerca un suo tema sul delitto; Chi è Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, e perché fu prosciolto per il delitto di Garlasco; L'impronta di Sempio e la nuova testimone. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Delitto di Garlasco,"quali ambienti frequentava Sempio a casa Poggi?

Lo riporta msn.com: Quali ambienti ha frequentato Andrea Sempio nella villetta di Garlasco quando andava a trovare l'amico Marco Poggi? Entrambi nelle indagini dopo il delitto raccontarono che giocavano alla play station ...

Caso Garlasco, la taverna di casa Poggi: ecco dove Sempio scendeva a prendere i giochi

Da msn.com: La taverna di casa Poggi torna al centro del caso: i giochi sono presenti, ma la PlayStation è nel salotto. Le foto che Sempio stava ...

Delitto di Garlasco, le versioni di Andrea Sempio che si contraddicono e il giallo della Playstation

Segnala virgilio.it: I riflettori sul delitto di Garlasco sono puntati sulle versioni sui movimenti di Andrea Sempio in casa Poggi: il giallo della Playstation.