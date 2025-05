Delitto di Garlasco le versioni di Andrea Sempio che si contraddicono e il giallo della Playstation

Le versioni di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco si contraddicono, alimentando dubbi e sospetti. Tra le dichiarazioni contrastanti e il mistero della Playstation, il caso resta avvolto da enigmi irrisolti. I riflettori sono puntati sui movimenti di Sempio in casa Poggi, nel tentativo di chiarire le veritĂ nascoste dietro questa tragica vicenda.

I riflettori sul delitto di Garlasco sono puntati sulle versioni sui movimenti di Andrea Sempio in casa Poggi: il mistero della Playstation

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto

All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Caso Garlasco: i carabinieri a casa di Andrea Sempio, si cerca in un campo l'arma del delitto

Il caso di Garlasco riemerge con nuove indagini: i carabinieri hanno effettuato perquisizioni presso l'abitazione di Andrea Sempio e dei suoi conoscenti, alla ricerca dell'arma del delitto.

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e dei genitori | Dopo 17 anni si cerca l'attizzatoio sparito da casa Poggi

Dopo 17 anni dal delitto di Garlasco, i carabinieri hanno effettuato un blitz a casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori.

Focus sul legame d'amicizia tra Andrea Sempio e Marco Poggi, testimonianze e versioni non allineate; Omicidio di Garlasco, un'impronta di Sempio vicino al corpo di Chiara; Caso Garlasco, i perchĂ© dell'interrogatorio di Sempio, Stasi e Marco Poggi: domani dai magistrati; Sempio e Stasi, due nomi e una sola veritĂ : la ricostruzione alternativa del delitto di Garlasco, dopo 18 anni.

Garlasco, dalle tre telefonate di Andrea Sempio alla Playstation e la versione di Marco Poggi: tutte le incongruenze

Da msn.com: A diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco si arricchisce di nuovi interrogativi. Al centro dell’attenzione torna Andrea Sempio, l’amico di Marco Poggi, ...

Garlasco, Marco Poggi cambia versione: «Andrea Sempio sceso anche in cantina. Non è stato solo in sala tv e nella stanza del pc»

Riporta msn.com: Proseguono le indagini della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. La difesa di Andrea Sempio - nuovo indagato e amico del fratello della vittima, ...

Garlasco, chi sono i personaggi tornati al centro della vicenda dell’assassinio di Chiara Poggi

Lo riporta panorama.it: Il mattino seguente, fu lui a scoprire il corpo della fidanzata e a chiamare i soccorsi, fornendo versioni ... vicenda del delitto di Garlasco. Roberto Freddi e Mattia Capra Chi sono: Compagni di ...